Специалисты MyITCareer помогут вам провести полный анализ личных качеств, способностей, а так же количества времени которое вы готовы уделять работе. Важно определить направление, в которое есть смысл вкладывать годы жизни.

Вы поймете в каких сферах и направлениях вам эффективнее равиваться и почему именно в них. Вместе с куратором вы определите сферу ваших интересов, поймете какие знания и навыки вам необходимы.