О проекте MyITcareer
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MyITcareer - платформа для управления IT-карьерой.
Карьерные консультации
- Стратегия прокачки
Hard skills
- Стратегия прокачки
Soft skills
- Коучинг по прохождению собеседовний
- Карьерные цели
- Резюме-коучинг
- Карьерный план развития
Прокачка hard-skills
Платформа MyITcareer помогает определить какие Hard Skills и как именно прокачивать, чтобы быстрее прийти к желаемой должности и заработной плате.
Прокачка soft-skills
- Soft skills зависят от характера человека и его персонального опыта, связаны с эмоциональным интеллектом и мало зависят от конкретной работы.
- Мягкие навыки прокачиваются медленнее, чем hard skills, ввиду того, разные люди рождаются с разными качествами, и недостающие приходится приобретать опытным путем, путем проб и ошибок.
- Прокачивание soft skills для карьеры в IT заключается в идентификации слабых мест и постоянной работой над ними.
Каталог IT событий
Выбор IT профессии
Мир меняется, и поэтому пришло время сменить профессию на более современную, престижную и высокооплачиваемую.
Всесторонний анализ личности, интеллекта, склонностей, способностей и жизненных условий приминительно к профессиональной деятельности позволяет выбрать оптимальную IT-профессию.Начни сейчас
Каталог IT профессий
- Легкость входа
- Перспективность
- Конкурентность
- Кадровый голод
- Срок обучения1-36 месяцев
- Стоимость обучения2-428 т.р
- Заработная плата 30-350 т.р
- Легкость входа
- Перспективность
- Конкурентность
- Кадровый голод
- Срок обучения1-6 месяцев
- Стоимость обучения1-65 т.р
- Заработная плата 30-516 т.р
- Легкость входа
- Перспективность
- Конкурентность
- Кадровый голод
- Срок обучения3-14 месяцев
- Стоимость обучения1-160 т.р
- Заработная плата 15-516 т.р
- Легкость входа
- Перспективность
- Конкурентность
- Кадровый голод
- Срок обучения1-4 месяцев
- Стоимость обучения1-35 т.р
- Заработная плата 30-900 т.р
- Легкость входа
- Перспективность
- Конкурентность
- Кадровый голод
- Срок обучения5-36 месяцев
- Стоимость обучения1-411 т.р
- Заработная плата 15-634 т.р
- Легкость входа
- Перспективность
- Конкурентность
- Кадровый голод
- Срок обучения1-36 месяцев
- Стоимость обучения1-504 т.р
- Заработная плата 15-480 т.р
- Легкость входа
- Перспективность
- Конкурентность
- Кадровый голод
- Срок обучения5-36 месяцев
- Стоимость обучения3-504 т.р
- Заработная плата 20-715 т.р
- Легкость входа
- Перспективность
- Конкурентность
- Кадровый голод
- Срок обучения1-6 месяцев
- Стоимость обучения3-45 т.р
- Заработная плата 15-150 т.р
- Легкость входа
- Перспективность
- Конкурентность
- Кадровый голод
- Срок обучения1-36 месяцев
- Стоимость обучения1-516 т.р
- Заработная плата 12-445 т.р
Коучинг по выбору IT профессии
Специалисты MyITCareer помогут вам провести полный анализ личных качеств, способностей, а так же количества времени которое вы готовы уделять работе. Важно определить направление, в которое есть смысл вкладывать годы жизни.
Вы поймете в каких сферах и направлениях вам эффективнее равиваться и почему именно в них. Вместе с куратором вы определите сферу ваших интересов, поймете какие знания и навыки вам необходимы.