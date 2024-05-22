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MyITcareer - платформа для управления IT-карьерой.

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Прокачка hard-skills

Платформа MyITcareer помогает определить какие Hard Skills и как именно прокачивать, чтобы быстрее прийти к желаемой должности и заработной плате.

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Прокачка soft-skills

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  • Soft skills зависят от характера человека и его персонального опыта, связаны с эмоциональным интеллектом и мало зависят от конкретной работы.
  • Мягкие навыки прокачиваются медленнее, чем hard skills, ввиду того, разные люди рождаются с разными качествами, и недостающие приходится приобретать опытным путем, путем проб и ошибок.
  • Прокачивание soft skills для карьеры в IT заключается в идентификации слабых мест и постоянной работой над ними.

Каталог IT событий

22 мая, 2024
Golang meetup
20 мая, 20245400
Podlodka Techlead Crew × Orion Soft
16 мая, 202424900
Aha!`24
16 мая, 2024
Data Award 2024. Церемония награждения
24 мая, 20240
Управление проектами в общих центрах обслуживания
23 апреля, 20240
Cloud Day 2024
23 апреля, 2024
ICT Maghreb 2024
22 апреля, 20245400
Podlodka PHP Crew 2024
20 апреля, 202412500
Merge 2024. Иннополис
19 апреля, 2024
Хакатон Весна 2024

Выбор IT профессии

Мир меняется, и поэтому пришло время сменить профессию на более современную, престижную и высокооплачиваемую.

Всесторонний анализ личности, интеллекта, склонностей, способностей и жизненных условий приминительно к профессиональной деятельности позволяет выбрать оптимальную IT-профессию.

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Каталог IT профессий

Программист PHP
  • Легкость входа
  • Перспективность
  • Конкурентность
  • Кадровый голод
  • Срок обучения1-36 месяцев
  • Стоимость обучения2-428 т.р
  • Заработная плата 30-350 т.р
Суммарная оценка*7 / 10
React разработчик
  • Легкость входа
  • Перспективность
  • Конкурентность
  • Кадровый голод
  • Срок обучения1-6 месяцев
  • Стоимость обучения1-65 т.р
  • Заработная плата 30-516 т.р
Суммарная оценка*7 / 10
Backend-разработчик
  • Легкость входа
  • Перспективность
  • Конкурентность
  • Кадровый голод
  • Срок обучения3-14 месяцев
  • Стоимость обучения1-160 т.р
  • Заработная плата 15-516 т.р
Суммарная оценка*8 / 10
Symfony-разработчик
  • Легкость входа
  • Перспективность
  • Конкурентность
  • Кадровый голод
  • Срок обучения1-4 месяцев
  • Стоимость обучения1-35 т.р
  • Заработная плата 30-900 т.р
Суммарная оценка*7 / 10
Frontend-разработчик
  • Легкость входа
  • Перспективность
  • Конкурентность
  • Кадровый голод
  • Срок обучения5-36 месяцев
  • Стоимость обучения1-411 т.р
  • Заработная плата 15-634 т.р
Суммарная оценка*8 / 10
JavaScript программист
  • Легкость входа
  • Перспективность
  • Конкурентность
  • Кадровый голод
  • Срок обучения1-36 месяцев
  • Стоимость обучения1-504 т.р
  • Заработная плата 15-480 т.р
Суммарная оценка*8 / 10
Python программист
  • Легкость входа
  • Перспективность
  • Конкурентность
  • Кадровый голод
  • Срок обучения5-36 месяцев
  • Стоимость обучения3-504 т.р
  • Заработная плата 20-715 т.р
Суммарная оценка*8 / 10
Верстальщик
  • Легкость входа
  • Перспективность
  • Конкурентность
  • Кадровый голод
  • Срок обучения1-6 месяцев
  • Стоимость обучения3-45 т.р
  • Заработная плата 15-150 т.р
Суммарная оценка*7 / 10
Тестировщик
  • Легкость входа
  • Перспективность
  • Конкурентность
  • Кадровый голод
  • Срок обучения1-36 месяцев
  • Стоимость обучения1-516 т.р
  • Заработная плата 12-445 т.р
Суммарная оценка*7 / 10
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Рейтинг IT курсов

КурсОценкаОтзывыСтоимость
Разработчик приложений на Android: Про204480 ₽Обзор
1С-разработчик: Про435024 ₽Обзор
1С-разработчик: Мастер374004 ₽Обзор
Fullstack веб-разработчик474012 ₽Обзор
Symfony Framework60000 ₽Обзор
Getting and Cleaning Data0 ₽Обзор
SQL for Data Analysis: Solving real-world problems with data0 ₽Обзор
Content Management Strategies0 ₽Обзор
Django for Everybody Specialization0 ₽Обзор
Using JavaScript, JQuery, and JSON in Django0 ₽Обзор
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Коучинг по выбору IT профессии

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Специалисты MyITCareer помогут вам провести полный анализ личных качеств, способностей, а так же количества времени которое вы готовы уделять работе. Важно определить направление, в которое есть смысл вкладывать годы жизни.

Вы поймете в каких сферах и направлениях вам эффективнее равиваться и почему именно в них. Вместе с куратором вы определите сферу ваших интересов, поймете какие знания и навыки вам необходимы.

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MyITcareer - платформа для управления IT-карьерой.Для опытных специалистовДля новичков
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